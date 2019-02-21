Полицейские в Татарстане предотвратили заказное убийство бизнесмена

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Татарстане задержали организатора планируемого убийства бизнесмена, он обещал исполнителю вознаграждение в 300 тыс. рублей. Об этом в четверг говорится в распространенном сообщении МВД по Татарстану.

"В управление угрозыска МВД по региону поступило сообщение от неоднократного судимого жителя города Нижнекамска о том, что его знакомый предложил убить предпринимателя из города Набережные Челны за 300 тыс. рублей. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска МВД по республике предупредили бизнесмена и инсценировали убийство. Организатора преступления задержали 19 февраля", - отмечается в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в МВД по республике.