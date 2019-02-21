В Мурманске мужчина пролежал 20 минут в снегу около здания наркодиспансера

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция в Мурманске начала проверку о происшествии возле здания наркодиспансера, где мужчина 20 минут пролежал в снегу, при этом проходившие мимо медики не помогли ему. Как сообщили с четверг ТАСС в пресс-службе областного УВМД, о случившемся стало известно после того, как в соцсети выложили видеозапись происходившего.

"Полиция проводит проверку, будут опрошены свидетели, установлены обстоятельства", - сказали в ведомстве.

На ролике видно, как мужчина долгое время лежит в снегу непосредственно возле входа в наркодиспансер, при этом рядом стоят машины скорой помощи, мимо проходят люди, в том числе медики. Только через 20 минут двое мужчин под руки переводят лежавшего ко входу в диспансер, где оставляют его. Ролик вызвал бурное обсуждение горожан в соцсетях.

Как отметили в полиции, что жалоб или завялений в полицию по данному случаю не поступало. "По результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве.