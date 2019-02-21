В Петербурге из всех корпусов и общежития университета ИТМО вновь эвакуировали людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Людей вновь эвакуировали из всех корпусов и общежития петербургского Университета ИТМО из-за анонимного сообщения об опасности. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба вуза.

Волна эвакуаций в связи с сообщениями о минировании продолжается в Петербурге шестой день подряд. Сотрудники и студенты ИТМО вынуждены прерывать занятия в третий раз за три дня.

"Все корпуса и общежитие опять эвакуируются из-за анонимного сообщения", - сообщили ТАСС в пресс-службе ИТМО.

Эвакуация культурного центра "Новая Голландия"

Посетителей культурного центра "Новая Голландия" на одноименном острове в центре Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщения о минировании. Как сообщила администрация острова, центр в четверг будет закрыт и не продолжит работу.

"К нам, как и многим другим общественным пространствам города, поступило сообщение о возможном минировании. Поэтому мы вынуждены эвакуировать остров и сегодня уже не откроемся, мы продолжим работу завтра в обычном режиме", - говорится в сообщении администрации.

Новая Голландия - остров в Адмиралтейском районе Петербурга с одноименным культурным центром. Он является объектом культурного наследия федерального значения. На острове расположен парк с открытым катком и культурно-досуговый центр "Бутылка".

В новость были внесены изменения (15:28 мск) - добавлена информация об эвакуации культурного центра "Новая Голландия"