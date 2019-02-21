Замдиректора управления строительства ФСИН получил восемь лет колонии за взяточничество

ВОЛГОГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил первого заместителя директора госучреждения "Управление строительства-34 ФСИН России" Андрея Кочубеева к восьми годам и одному месяцу исправительной колонии строгого режима за получение взятки в 1,895 млн рублей и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Взятку он получил через посредника за содействия подрядной организации в заключении и исполнении договоров, связанных со строительством. О задержании в Волгограде директора государственного учреждения "Управление строительства-34 ФСИН России" и его заместителя по подозрению в получении крупной взятки стало известно в августе 2017 года.

"В ходе судебного заседания установлено, что Кочубеев в 2016 году получил через посредника взятку в размере 1 млн 895 тыс. рублей за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших договоров. Кроме того, он подписал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ряда работ по строительству одного из следственных изоляторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Кочубеев вину не признал. Решением суда ему также запрещено занимать в течение трех лет должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кочубеев взят под стражу в зале суда.