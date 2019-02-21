Суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом главного архитектора города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд не удовлетворил апелляцию защиты главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина об изменении меры пресечения, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. Ранее Ворошиловский районный суд города заключил подозреваемого под стражу до 11 апреля. Уголовное дело в отношении Илюгина возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".

"Постановлением Ростовского областного суда постановление Ворошиловского суда об избрании меры пресечения в отношении Романа Илюгина в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сообщили в пресс-службе.