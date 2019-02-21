Неизвестный "заминировал" здание Минобрнауки в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес администрации Министерства науки и высшего образования РФ, здание которого располагается в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Минобрнауки, которое расположено по адресу: Люсиновская улица, дом 51. На место прибыли экстренные службы, ведется проверка", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.