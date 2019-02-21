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Неизвестный "заминировал" здание Минобрнауки в Москве

На место прибыли экстренные службы, ведется проверка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес администрации Министерства науки и высшего образования РФ, здание которого располагается в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Минобрнауки, которое расположено по адресу: Люсиновская улица, дом 51. На место прибыли экстренные службы, ведется проверка", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.

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Россия
Не менее четырех объектов "заминировано" в Москве
Все здания проверяют экстренные службы
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