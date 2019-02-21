Сотрудник самарского завода "Прогресс" покончил с собой на рабочем месте

САМАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Самарской области проводят проверку в связи с гибелью рабочего на территории ракетно-космического центра "Прогресс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"18 февраля около 18:00 мск было обнаружено тело рабочего с признаками суицида в тамбуре на территории завода "Прогресс", в настоящее время идет доследственная проверка", - сказала представитель пресс-службы.

В Государственной инспекции труда по Самарской области не смогли оперативно прокомментировать ТАСС произошедшее.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз".