Минюст расширил список запрещенных организаций

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ внес "Каракольскую инициативную группу" (запрещена в РФ) из Республики Алтай в перечень некоммерческих организаций (НКО), в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

По данным Минюста РФ, опубликованным в четверг на сайте ведомства, религиозное объединение "Каракольская инициативная группа", также известная под наименованиями "Ак-Дян", "JAЫ АЛТАЙ"-ДВИЖЕНИЕ", "Ак Jа", "Алтай Jа Ак Jа", "Белая вера", "Алтай Дян Ак Дян", "Алтайская вера Белая вера", стала 72-й в списке НКО, в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с законом.

Суд на Алтае вынес решение в отношении данной религиозной группы 11 декабря 2018 года.