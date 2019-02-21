СМИ: в Париже неизвестный напал с ножом на пассажира трамвая

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина совершил в четверг нападение на пассажира трамвая на севере Парижа. Об этом сообщила радиостанция Europa 1.

Согласно ее сведениям, инцидент произошел в 18 округе столицы, когда злоумышленник начал упрекать пассажира за то, что тот дал недостаточно денег попрошайке, после чего достал нож и совершил нападение. В результате инцидента пассажир получил легкое ранение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались нейтрализовать нападавшего сначала с помощью слезоточивого газа, потом жандармы открыли огонь по злоумышленнику, ранив его в ногу.

Полиция начала расследование по факту нападения.