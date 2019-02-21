Лидера "Коррозии металла" оштрафовали на 2 тыс. рублей за пропаганду нацистской символики

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы назначил 2 тыс. рублей штрафа лидеру группы "Коррозия металла" Сергею Троицкому, признав его виновным в пропаганде нацистской символики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Троицкого виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики") и назначить ему административный штраф в размере 2 тыс. рублей", - огласила постановление судья Лилия Бахвалова.

Троицкий был задержан в Москве 5 февраля, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ. Поводом для привлечения к административной ответственности послужил концерт музыканта в конце 2018 года, во время которого он использовал нацистскую символику. В ходе заседания защита попросила суд вызвать в качестве экспертов ведущих модельеров, дизайнеров и историков моды, в частности, Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина и Александра Васильева. Кроме того, Троицкий попросил назначить экспертизу "военной формы, которую использовал в своем театрализованном действии".

PR-директор Троицкого Мария Рунова заявила ранее ТАСС, что костюм музыканта "не был реконструирован под историческую форму фашистов, но творческие люди и артисты во время выступления на сцене могут использовать любой костюм".

52-летний Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом "Паук", является создателем и лидером группы "Коррозия металла". В 2002 году против него было возбуждено уголовное дело за возбуждение вражды, осенью 2003 года музыканта принудительно обследовали в институте судебной психиатрии имени Сербского, где его признали вменяемым.