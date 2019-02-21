В центре Сибирского фольклора в Томске обрушились плиты перекрытия

ТАСС, 21 февраля. Плиты перекрытия обрушились в пристройке к зданию школы №41 Томска, где располагается центр Сибирского фольклора. Пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе областной поисково-спасательной службы.

"21 февраля в 17:18 поступил вызов об обрушении плит пристройки по адресу улица Тверская, 74а, пострадавших нет. Часть помещений арендует администрация центра сибирского фольклора города Томска. В момент обрушения в здании находились две сотрудницы центра, которые и сообщили о произошедшем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели отключили пристройку от коммуникаций, так как упавшие плиты повредили системы отопления. Спасатели совместно с пожарными произвели осмотр места происшествия и вынесли из аварийного здания костюмы для выступлений детей.

Здание школы не пострадало.

Центр Сибирского фольклора - муниципальное учреждение дополнительного образования, специализирующееся на русском народном фольклоре - хореографии и вокале. Участвует в фестивалях и конкурсах муниципального, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней.