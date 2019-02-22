Три человека пострадали на севере Японии из-за сильного землетрясения

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. По крайней мере три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в четверг на северном японском острове Хоккайдо. Об этом в пятницу сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что характер травм у пострадавших незначительный. По данным NHK, по крайней мере 74 жилых дома в настоящее время остаются без водоснабжения. В регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг на острове Хоккайдо. Эпицентр подземных толчков находился в восточной части острова в районе округа Ибури, а очаг залегал на глубине около 30 км. Угрозы цунами в результате землетрясения объявлено не было. В сентябре прошлого года в том же месте произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7, которое унесло жизни более 40 человек.