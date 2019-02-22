Инвалид выжил после падения под поезд на станции метро "Братиславская" в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москвич без определенного места жительства с ограниченными физическими возможностями выжил после падения под прибывающий поезд на станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 06:43 на станции метро "Братиславская" 36-летний москвич по собственной неосторожности упал на жесткий путь в момент отсутствия поезда. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене, несущими службу на платформе, был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, организован экстренный подъем упавшего", - сказал Мышляев.

По его словам, в 06:45 было снято напряжение с путей, в 06:49 упавший на пути человек был поднят и передан медикам для осмотра, в 06:50 было подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.

"Медики оказали потерпевшему первую помощь, поставили предварительный диагноз: двойной перелом руки и ушиб голени. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи он был экстренно направлен в городскую клиническую больницу № 68", - сказал Мышляев. Он уточнил, что пострадавший - москвич 1982 года рождения без определенного места жительства, передвигающийся на костылях и одной ноге.

Инцидент не повлиял на работу Люблинско-Дмитровской линии.