Детский врач осужден на 10 лет за торговлю наркотиками в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Работавший детским врачом молодой человек осужден в Волгограде на 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Приговором Ворошиловского районного суда города Волгограда 27-летний Михаил Верулашвили признан виновным. Суд приговорил Верулашвили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте 2018 года мужчина, работавший на тот момент детским врачом-травматологом-ортопедом, приобрел наркотическое средство "спайс" для личного употребления. Использовав часть наркотика, он решил обменять оставшиеся 2,48 гр. на другой вид вещества.

"Для этого через интернет он договорился с гражданином о встрече для непосредственного обмена наркотическими средствами. 20 марта 2018 года после передачи наркотиков лицом, действовавшим под контролем сотрудников правоохранительных органов, Верулашвили был задержан. Расследование уголовного дела проводилось СО-5 УМВД России по городу Волгограду", - добавляется в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по п. "г" ч .4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в крупном размере").