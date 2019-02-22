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В Кирове на женщину упала снежная масса

Региональное управление СК возбудило уголовное дело

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту падения снежной массы с крыши дома в Кирове, в результате чего пострадала женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения травм женщине в результате падения на нее снежной массы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 февраля в 18:00 с одного из домов, расположенных по улице Труда в Кирове, на 60-летнюю женщину упала снежная масса. Очевидцы вызвали медиков, которые доставили пострадавшую в больницу. Как сообщили в администрации Кирова, женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

По данным администрации, сити-менеджер Илья Шульгин в 23:00 21 февраля провел экстренное совещание с руководителями всех отраслевых служб, управляющих компаний, представителей Следственного комитета и прокуратуры. Руководитель административно-технической инспекции Сергей Амосов сообщил, что управляющая компания "Актив-Комфорт О. Р.", которая обслуживает этот дом, в текущем году уже была оштрафована за несвоевременную очистку кровель, также в адрес УК многократно направлялись предписания. "Это крайне недобросовестная управляющая компания, на предписания, штрафы, множественные замечания практически не реагирует", - цитирует пресс-служба Амосова. Сити-менеджер потребовал начать процедуру лишения лицензии компании, руководитель Государственной жилищной инспекции Кировской области Алексей Кабашов добавил, что с завтрашнего дня начнется проверка всего жилого фонда компании "Актив-Комфорт".

Проверку инициировала также областная прокуратура.

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