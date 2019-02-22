Кировский биохимический завод не доплатил налогов на 165 млн рублей

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов Кировским биохимическим заводом. По версии следствия, предприятие не заплатило более 165 млн рублей налогов, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, должностные лица из числа руководства завода умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 165 млн рублей за период с 2013 по 2015 год, направив в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УМВД России по Кировской области. Накануне в кабинетах руководства предприятия проведены обыски, изъята необходимая документация, уточнили в ведомстве.