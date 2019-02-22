{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кировский биохимический завод не доплатил налогов на 165 млн рублей

По версии следствия, должностные лица из числа руководства завода умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов Кировским биохимическим заводом. По версии следствия, предприятие не заплатило более 165 млн рублей налогов, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, должностные лица из числа руководства завода умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 165 млн рублей за период с 2013 по 2015 год, направив в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УМВД России по Кировской области. Накануне в кабинетах руководства предприятия проведены обыски, изъята необходимая документация, уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияКировская область
В Приморье задержали мужчину, который устроил самосуд над школьником
По данным СК, 12-летний ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников, но обращения родителей в администрацию школы остались без внимания
Читать полностью