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Обновлено 

На Киевском шоссе в Калужской области произошло массовое ДТП

В результате столкновения нескольких автомобилей никто не пострадал

ТАСС, 22 февраля. Массовое ДТП произошло на 88-м км Киевского шоссе в Калужской области, движение автомобилей после происшествия восстановлено, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе главка полиции Калужской области.

"На 88-м км Киевского шоссе с интервалом в три - пять минут произошло три ДТП, в котором, по уточненным данным, приняли участие пять легковых автомобилей. В результате никто не погиб и не пострадал. В настоящий момент движение восстановлено", - сказали в полиции.

По предварительным данным, причиной как минимум двух автоаварий стало несоблюдение водителями дистанции между автомобилями.

 

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