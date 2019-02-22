В Кирове задержана мать погибшей трехлетней дочки, которая на неделю осталась одна дома

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Жительница Кирова, которая оставила на неделю свою трехлетнюю дочь одну в квартире без еды и воды, задержана. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

"В настоящее время мать девочки задержана. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Убийство малолетнего с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.

Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения.