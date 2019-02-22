Природоохранная прокуратура через суд добилась закрытия мусорного полигона в Иванове

ТАСС, 22 февраля. Природоохранная прокуратура через суд добилась прекращения эксплуатации мусорного полигона компании "Чистое поле" в Иванове, где был превышен лимит размещения отходов более чем на 380 тыс. куб. м. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры.

"Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка законности эксплуатации полигона ТБО в районе улицы Станкостроителей города Иваново. Установлено, что на эксплуатируемом организацией полигоне превышен лимит размещения отходов более чем на 380 тыс. куб. м по объему и на 4,5 м по высоте. По решению суда, с иском в который обратилась природоохранная прокуратура, ООО "Чистое поле" обязано прекратить размещение отходов на полигоне ТБО, произвести его рекультивацию, а также рекультивацию незаконно захламленного земельного участка, прилегающего к полигону", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС старший помощник природоохранного прокурора Алексей Сутягин, мусорный полигон эксплуатируется около 15 лет, его площадь составляет 11 га. "С учетом социально-экономической ситуации в регионе судом принято решение о возможности прекращения работы полигона в течение 12 месяцев. За это время на региональном уровне будет определена альтернативная площадка для утилизации отходов", - пояснил он.