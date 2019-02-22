Полиция Приморья начала проверку по сообщению о пропаже косатки из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Полиция начала проверку по заявлению об исчезновении одной из 11 косаток, содержащихся в центре передержки морских млекопитающих в бухте Средней в Приморском крае, который зоозащитники называют "китовой тюрьмой". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. Накануне о пропаже одной косатки сообщили представители экологических организаций Дальнего Востока.

"Полиция Находки проводит проверку по факту инцидента в реабилитационном центре морских млекопитающих в бухте Средняя. Ранее в полицию поступило сообщение о том, что из центра пропала одна косатка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - сообщил представитель регионального УМВД.

По мнению участников экологической коалиции "За свободу касаток и белух", побывавших 18-19 января в "китовой тюрьме", "сбежать" оттуда просто невозможно. Как отмечается в сообщении, ранее из центра уже пропали три детеныша белух, предположительно, в возрасте до года, которые хуже всего переносят условия неволи.

В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче. Как заявляли представители Следственного комитета, косатки и белухи смогут полностью адаптироваться и вернуться в естественную среду обитания через несколько месяцев.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Этот вылов был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.