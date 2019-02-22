В Челябинской области умерла воспитанница приюта

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Воспитанница одного из социальных учреждений города Троицка Челябинской области умерла накануне, вернувшись из школы. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

"По предварительным данным, в четверг в одном из социальных учреждений города Троицка стало плохо 11-летней воспитаннице, вернувшейся из школы. Была вызвана бригада скорой помощи. Медики проводили реанимационные мероприятия, но впоследствии воспитанница скончалась. По факту произошедшего проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что признаков насильственной смерти на теле девочки не обнаружено.

В ходе проверки будет установлена причина смерти, дана оценка действиям медработников и сотрудников соцучреждения.