Суд в Ижевске арестовал управляющего кладбищем, обвиняемого в получении взятки

ИЖЕВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Ижевска арестовал управляющего городским кладбищем Дмитрия Усатова, обвиняемого в получении взятки, на срок по 20 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Мера пресечения избрана на срок два месяца - по 20 апреля 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 44-летний управляющий по кладбищу в службе администрации кладбищ МКУ Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" Усатов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере"). В сообщении отмечается, что обстоятельства и характер преступных действий, общественная опасность содеянного и личность обвиняемого не дают оснований для избрания более мягкой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пятеро руководителей администрации кладбищ в Ижевске задержаны по уголовным делам о взяточничестве.