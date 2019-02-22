Члены ОПГ под Тулой получили от 14,5 года до 23 лет колонии за торговлю наркотиками

ТУЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Четверо членов организованной преступной группы (ОПГ), торговавшей наркотиками на территории Тульской области, приговорены к заключению в колонии на сроки от 14,5 года до 23 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона на официальном сайте.

"Новомосковский суд вынес обвинительный приговор четырем жителям Тульской области по статьям "Незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ организованной группой", "Покушение на совершение преступления", "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств". Суд приговорил Антона Лупу к 23 годам лишения свободы, Агамирз Алибалаев, Дмитрий Котыш и Михаил Чивилев осуждены к лишению свободы на сроки от 14,5 года до 21 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

Преступная группа действовала на территории Тульской области в период 2016-2017 годов. Ими были организованы производство и сбыт наркотиков, ингредиенты для которых доставлялись из Москвы. "На территории одного из гаражных кооперативов города Новомосковска они культивировали растения, содержащие наркотические вещества. Также ОПГ содержала притон в одной из квартир в городе, которую систематически предоставляли для потребления наркотических средств", - отметили в пресс-службе.

Об объемах произведенных и реализованных наркотиков не сообщается. Все члены ОПГ будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.