Ульяновский суд приговорил гражданина Таджикистана к восьми годам колонии за экстремизм

УЛЬЯНОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Осужденный за разбой гражданин Таджикистана Шарифхон Назриев, который отбывал наказание в Ульяновской области, в пятницу приговорен к восьми годам колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

"На основании представленных прокуратурой Ульяновской области доказательств Назриев признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"), и приговорен к восьми годам колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, безработный гражданин Республики Таджикистан Шарифхон Назриев был осужден в Московской области за совершение разбоев на 13,5 года лишения свободы. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 2 на территории Ульяновской области. Весной 2017 года с помощью мобильного телефона он искал в сети видеоролики и фотографии экстремистского характера, а затем размещал их на своей странице в социальной сети. В сообщении говорится, что Назриев также демонстрировал их другим осужденным, сопровождая противоправными комментариями.

Отмечается, что ранее по представлениям ульяновской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области были привлечены к ответственности 13 должностных лиц исправительной колонии № 2. Они нарушили требования законодательства и не пресекли попытки проникновения на территорию колоний мобильных средств связи и других запрещенных предметов.