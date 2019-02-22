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Застройщика из Ростова-на-Дону подозревают в мошенничестве почти на 7 млн рублей

Мужчина заключен под стражу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Застройщика в Ростове-на-Дону задержали по подозрению в незаконной продаже квартир почти на 7 млн рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сообщается, что мужчина получил разрешение на строительство частного дома, но вместо этого построил многоквартирный. С помощью поддельных документов он продал квартиры.

"При оформлении приобретенного жилья в собственность, покупатели выяснили, что дом построен незаконно, тогда потерпевшие попытались связаться с застройщиком, но последний перестал выходить на связь. В результате неправомерных действий злоумышленник причинил ущерб гражданам более чем на 6,8 млн рублей", - сообщает пресс- служба.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), его заключили под стражу.

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