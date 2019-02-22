Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанными в Кабо-Верде моряками

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты практически ежедневно информируют руководство МИД РФ о ситуации с задержанными в Кабо-Верде моряками. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая 31 января. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде более 9 т кокаина. 3 февраля власти Кабо-Верде приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму "Сан Мартиньш".

"Наши дипломаты посещают их, активным образом содействуют в реализации просьб их членов семей. В частности, речь идет и о вопросах здоровья моряков", - сказала она.

"Что касается наших прямых обязанностей, то они выполняются в полном объеме, - подчеркнула Захарова. - С первого момента получения информации наши дипломаты моментально включились в эту историю. Они практически ежедневно информируют руководство министерства о ситуации, потому что ситуация с российскими гражданами для нас является приоритетом".

При этом дипломат подчеркнула, что оплата адвокатов задержанным морякам согласно российскому законодательству не является вопросом МИД РФ.

Ранее Российский профессиональный союз моряков обратился в российское дипведомство с просьбой предоставить арестованным в Кабо-Верде членам экипажа судна ESER более квалифицированных адвокатов.