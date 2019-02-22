Депутат заксобрания Ленобласти арестован по делу о незаконном выкупе земли у властей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга в пятницу отправил в СИЗО депутата законодательного собрания Ленинградской области Сергея Караваева по делу о мошенничестве при выкупе 35 га земли у властей Всеволожского муниципального района. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Свою вину депутат не признал. Ранее СУ СК РФ по Ленинградской области сообщало, что вместе с парламентарием был задержан его отец. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Владимировича Караваева", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Обвинение Караваеву уже предъявлено.

По версии следствия, в 2014 году на земельном участке в поселке Мурино, арендованном ООО "АС", были построены открытые площадки для хранения, которые были незаконно зарегистрированы в органах как объекты капитального строительства, но на самом деле таковыми не являлись. На основании незаконной регистрации указанный земельный участок в 35 га был выкуплен ООО "АС" у властей Всеволожского муниципального района Ленобласти за 15% от кадастровой стоимости. Следователи считают, что таким образом муниципальному округу был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей.

В СК отметили, что в качестве подозреваемых по делу 20 февраля были задержаны 60-летний учредитель ООО "АС", а также его сын, депутат законодательного собрания Ленинградской области, который является соучредителем и фактическим владельцем компании.