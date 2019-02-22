В Липецке эвакуировали более 300 посетителей рынка из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Экстренные службы в пятницу эвакуировали посетителей Петровского рынка в Липецке, в настоящее время идет обследование территории на наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщил ТАСС представитель администрации Петровского рынка в Липецке.

Петровский рынок является одним из крупнейших торговых учреждений Липецка, его площадь превышает 70 тыс. кв. м.

"С рынка эвакуировали более 300 человек. В настоящее время работы идут на территории рынка. Говорят, поступило сообщение на электронный адрес, что в помещении находится взрывное устройство. Но сообщение пришло не на адрес рынка, а в МЧС", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проверка уже заканчивается. "Эвакуированных было бы больше, но в пятницу рынок к этому времени уже заканчивает работу. Пока ничего взрывоопасного не нашли", - добавил представитель администрации рынка.