Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, пострадали в пятницу в столкновении двух автомобилей на 499-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу города Камышин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города Камышина в сторону города Саратова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем той же марки под управлением 45-летнего водителя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в связи с ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.