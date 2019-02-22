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Германия выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении 60 млн рублей у дольщиков

По версии следствия, Валерий Марковкин присвоил средства, которые должны были пойти на строительство многоквартирного дома в Великом Новгороде

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Предприниматель, обвиняемый в хищении 60 млн рублей у дольщиков в Великом Новгороде, экстрадирован из Германии в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН России экстрадирован в Москву Валерий Марковкин, обвиняемый в мошенничестве", - сообщила Волк.

По версии следствия, гендиректор фирмы присвоил 60 млн рублей, которые должны были пойти на строительство многоквартирного дома в Великом Новгороде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2018 года он был задержан в городе Зенфтенберг в Германии.

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ГерманияРоссия
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