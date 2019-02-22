Reuters: число жертв взрыва на угольной шахте в ЮАР возросло до 18

ТАСС, 22 февраля. Число погибших в результате взрыва газа, который произошел в начале февраля на угольной шахте в ЮАР, увеличилось до 18. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о пяти жертвах.

По данным агентства, в пятницу спасатели приняли решение приостановить поисковую операцию из-за густого дыма в шахте. Возобновить поиски планируется к понедельнику.

Взрыв газа произошел на закрытой шахте "Глория" в южноафриканской провинции Мпумаланга 4 февраля. По данным газеты Middelburg Observer, в это время там находились более 40 человек, предположительно граждан соседнего с ЮАР Королевства Лесото, пытавшихся похитить медный кабель. 20 нелегальным старателям удалось выбраться наружу.

Угольная шахта "Глория" до февраля 2018 года принадлежала предпринимателям Гупта родом из Индии, которых обвиняют в коррупционных связях с экс-президентом Джейкобом Зумой. После начала расследования в отношении скандально известной семьи власти страны приняли решение о начале санации предприятия, а добыча угля на ней была приостановлена.