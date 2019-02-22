В Астрахани арестовали и.о. главы жилнадзора по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 22 февраля. Суд в Астрахани отправил под домашний арест исполняющего обязанности руководителя региональной службы жилищного надзора, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.

"В пятницу подозреваемому, и. о. руководителя региональной службы жилищного надзора - главному государственному инспектору Астраханской области, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал он.

Согласно данным официального сайта службы жилищного надзора области, исполняющим обязанности руководителя является Владимир Алешин.

В пресс-службе УМВД по Астраханской области ТАСС официально не подтвердили информацию о том, что в отношении Алешина ведутся следственные действия. Однако, пресс-служба ведомства в пятницу сообщила, что в отношении госслужащего в регионе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), "подозреваемому избрана мера пресечения, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности". По данным полиции, противоправные действия были совершены госслужащим в декабре прошлого года совместно с другими лицами.

"В учреждении было организовано оформление фиктивных табелей учета рабочего времени и приказов об осуществлении трудовой деятельности сверх установленной продолжительности рабочего времени подчиненными сотрудниками, которые фактически не выполняли свои трудовые функции. На основании данных документов работникам начислялись денежные средства, которые впоследствии изымались лицами, которых в настоящее время устанавливает следствие", - говорится в сообщении ведомства.