Против замначальника антикоррупционного главка МВД по РСО-Алания возбуждено дело о взятке

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия Альберта Козонова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, он будет уволен из полиции.

"Сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания во взаимодействии с ОРЧ СБ МВД по РСО-Алания задержан заместитель начальника УЭБиПК МВД России по РСО-Алания. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, министр внутренних дел республики Михаил Скоков назначил служебную проверку.

"Если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что замглавы антикоррупционного главка МВД по Северной Осетии задержан за взятку в $100 тыс. По данным СК РФ, высокопоставленный полицейский требовал от главы сельского поселения деньги, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки.