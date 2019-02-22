ОНК: новым сокамерником Арашукова стал подозреваемый в нелегальном обороте наркотиков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сенатор Рауф Арашуков переведен в другую камеру, где кроме него содержится человек, подозреваемый в нелегальном обороте наркотиков. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили сегодня Арашукова в СИЗО "Лефортово". Его перевели в новую двухместную камеру, где его соседом стал подозреваемый в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков", - сказал Мельников. Ранее Арашуков жаловался, что его содержат в одной камере с осужденным за преступление террористической направленности. Согласно действующему законодательству, содержание несудимых лиц с теми, кто уже имеет судимость, недопустимо.

Мельников добавил, что в новой камере сенатора есть горячая вода и холодильник. "Он жалуется только на то, что адвокат посетил его лишь два раза за неделю. Это связано с дефицитом помещений в "Лефортово" для беседы с защитником", - отметил Мельников.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), он арестован. Сенатор не признал вину и назвал уголовное дело против него "политическим заказом".

Его отца, Рауля Арашукова, следствие считает причастным к хищениям на протяжении нескольких лет газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и в мошенничестве. С 2002 по 2011 год он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сейчас является советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".

В рамках этого дела также арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов, заместитель директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.