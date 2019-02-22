Полицейские проверили все офисы Сбербанка в Петербурге из-за сообщений о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Все офисы Сбербанка в Петербурге проверили правоохранители после сообщений о минировании, которые пришли на электронную почту кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка по СЗФО.

"После того как на электронную почту пришли сообщения о минировании, правоохранители начали проводить проверку офисов банка. Она была тотальной. Сейчас они уже закончили проверять все офисы", - рассказала ТАСС представитель пресс-службы. Угроз не обнаружено.

По данным официального сайта организации, в Петербурге расположено более 250 отделений Сбербанка.

Волна сообщений о лжеминированиях различных объектов Петербурга длится седьмой день. В пятницу, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах города, эвакуация проводилась в 50 объектах, среди которых школы, колледжи и торговые центры.

В четверг ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об эвакуации посетителей и сотрудников Государственного Эрмитажа, так как несколько сотрудников музея получили по электронной почте сообщения о минировании здания. По той же причине 21 февраля были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых вновь оказался университет ИТМО. Эвакуация также прошла примерно в десяти торговых центрах города.