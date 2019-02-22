Пожар произошел в Казанской церкви с чудотворной иконой в Рязанской области

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Крупный пожар повредил крышу и привел к обрушению купола над алтарем храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в селе Срезнево (Рязанская область). Площадь пожара составила 64 кв. м, священнослужителям удалось спасти все иконы, включая чудотворный образ "Споручница грешных", сообщил в субботу ТАСС глава Шиловского района Василий Фомин.

Каменный храм был построен в 1905 году, в советское время он не закрывался.

"В результате возгорания пострадал малый алтарь, купол алтаря, где проводились строительные работы. Ценные иконы все вынесли, мощи также удалось спасти. Здание построено в начале XX века, является памятником архитектуры", - сказал он, уточнив, что площадь возгорания составила около 64 кв. м.

Как уточнил ТАСС настоятель храма иеромонах Иоаким, пожар произошел при проведении строительных работ в основании купола храма.

"Горела крыша, внутри возгорания не было, мы сразу взяли иконы и обошли вокруг храма, мощи отнесли в музей, который находится рядом. Иконостас цел, но в храме много воды, поэтому с утра будем все выкачивать и очищать. Купол рухнул, но своды не обвалились, даже паникадило висит", - уточнил священнослужитель.

Самыми известными святынями церкви являются чудотворный образ Богоматери "Споручница грешных", которую принес с собой в Срезнево из Пронской Спасской пустыни игумен Филарет (Пряхин), а также мощи преподобной исповедницы Анны Срезневской, которые были обретены в 2003 году.