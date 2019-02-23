В Ростовской области ставший участником ДТП полицейский уволен по результатам проверки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудника полиции, участвовавшего в ДТП в Ростовской области, уволили после служебной проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По предварительным данным, в Чертковском районе области сотрудник полиции сбил двух пешеходов, один из которых погиб, второй был госпитализирован.

"По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом", - сказал собеседник агентства.