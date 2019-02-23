Аэропорты Индии ужесточают меры безопасности в связи с угрозой угона самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Аэропорты по всей Индии вводят в субботу повышенные меры безопасности из-за сообщения, что некие террористы намерены угнать авиалайнер в Пакистан. Как сообщает телеканал NDTV, Бюро по безопасности гражданской авиации (Bureau of Civil Aviation Security, BCAS) выпустило распоряжение ко всем авиакомпаниям немедленно ввести дополнительные меры безопасности на всех рейсах.

По информации телеканала, в субботу в диспетчерский центр авиакомпании Air India в Мумбаи поступил телефонный звонок с сообщением о готовящемся угоне пассажирского самолета этой авиакомпании на пакистанскую территорию.

"Службы безопасности аэропортов, Группа авиационной безопасности (соответствующая служба при министерстве гражданской авиации - прим. ТАСС) и все эксплуатанты воздушных судов должны немедленно принять необходимые меры", - указывается в распоряжении BCAS.

Эти меры, в частности, предусматривают более тщательную проверку всех воздушных судов, усиленный досмотр пассажиров и персонала авиакомпаний, в том числе усиленный досмотр всех лиц при входе в аэропорт, а также более внимательную проверку ручной клади и багажа. В аэропортах разворачиваются команды быстрого реагирования, сообщает телеканал.

Авиационные власти обращаются ко всем пассажирам с просьбой с пониманием отнестись к этим мерам.