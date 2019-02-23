Адвокаты подозреваемого в РФ в хищениях Платона требуют встречи с ним в тюрьме Молдавии

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона, которого МВД РФ ранее обвинило в незаконном выводе из России 37 млрд рублей, требуют встречи с ним в тюрьме Кишинева. Они утверждают, что не доверяют заявлениям властей, которые накануне опровергли сообщения, что его в камере ударили ножом.

"Мы уже три недели приходим сюда, а нам не предоставляют встреч", - сказал его защитник на видео, записанном у входа в тюрьму и размещенном в субботу в сети Facebook. По его словам, адвокаты отправили десятки запросов в связи с этим, однако не получили на них ответа.

Накануне молдавское издание "Журнал" со ссылкой на адвоката Иона Крецу сообщило, что родственники Платона получили информацию, что бизнесмена два раза ударили ножом, но не могут проверить это, так как их не пускают в тюрьму. Во второй половине дня Национальная пенитенциарная ассоциация, ведающая тюрьмами в стране, выступила с опровержением. В нем говорится, что таких инцидентов в тюрьме не было, и выражается сожаление, что СМИ не проверяли информацию, прежде чем публиковать ее.

В пятницу МВД России проинформировал, что подозревает Платона и лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка в причастности к организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей. Со своей стороны, Демпартия назвала заявление МВД РФ попыткой вмешательства в предстоящие 24 февраля парламентские выборы в Молдавии.

Плахотнюк был заочно арестован в 2017 году Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон в том же году был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.