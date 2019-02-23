Эксперты: действенная система помощи семьям могла бы спасти погибшего в Кирове ребенка

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Действенная система помощи семьям и неравнодушие со стороны соседей могли бы предотвратить гибель трехлетней девочки в Кирове, которую ее 21-летняя мать оставила одну дома без еды и воды на несколько дней. Такое мнение выразили в субботу опрошенные ТАСС эксперты.

Тело девочки обнаружила 20 февраля ее бабушка, которая пришла поздравить внучку с третьим днем рождения. Мать девочки арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения, поскольку "профилактическая работа в отношении семьи не велась" и девочка не наблюдалась у врачей с конца 2016 года. На учете органов опеки, по данным детского омбудсмена Кировской области, семья не состояла.

"Странное восприятие благополучия с материальной позиции, в общем-то, привело к такому большому перекосу, который сегодня существует в системе защиты прав детей. У нас вроде как есть некая государственная система защиты прав детей, но говорить о ее полноценности и эффективности, мне кажется, преждевременно", - считает руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

По ее мнению, система органов опеки чаще смотрит на материальную составляющую жизни ребенка, но редко интересуется происходящим в отношениях внутри семьи.

"Система действительно не заточена под помощь как раз таким детям, которые оказываются жертвами насилия, которые оказываются в каких-то исключительно опасных ситуациях. Она действительно заточена под некое выявление благополучия [или] неблагополучия, которое воспринимается в таком абсолютно обывательском смысле", - сказала глава фонда.

Согласен с Альшанской международный эксперт по социальному сиротству, публицист Александр Гезалов.

"Здесь важна роль социальных служб. Мать боится обратиться куда-либо, поскольку считает, что могут отобрать ребенка <...> Это привело к тому, что она решила пойти сама и какие-то свои вопросы решить", - считает Гезалов.

Неравнодушие и помощь

Альшанская уверена, что вовремя забить тревогу могли друзья семьи или соседи, которые знали, что ребенок не раз оставался дома один.

"У нас как-то не принято вмешиваться в чужую жизнь, с одной стороны, с другой - в этой ситуации, когда мы видим ребенка маленького и беззащитного в очень специфической и странной ситуации, нужно не стесняться вмешаться и узнать, почему это происходит. Иногда людям просто нужна помощь, помочь маме посидеть с маленьким ребенком, если она не справляется", - считает она.

"Тут не было сигнала ни от кого. Если бы соседи просигнализировали в опеку, думаю, что опека и социальные службы выехали бы, но вопрос, почему этого никто не сделал, чего боялись. У нас вообще эта тема сигналов о том, чтобы каким-то образом помочь семье в трудной жизненной ситуации никак не проработана", - считает Гезалов.

По мнению Альшанской, нельзя говорить о том, что в происшедшем виноваты сотрудники органов здравоохранения

"У нас мамы не обязаны посещать поликлинику, если уж искать виновых, тогда нужно менять законодательство. У нас такого обязательства нет, это, по сути, добровольное право родителей, поэтому совершенно непонятно, каким образом медики могут заставить родителей делать это, - отметила она. - Если у нас люди просто об этом не знали, то мне не очень понятно, в чем халатность".