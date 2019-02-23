Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Двое подростков и один мужчина получили травмы, одна женщина скончалась в результате аварии в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Двое 14-летних подростков и 32-летний мужчина доставлены в городскую больницу Шлиссельбурга в состоянии средней тяжести.

"23 февраля в 20:20 мск на 74-м километре Мурманского шоссе в Кировском районе Ленинградской области Opel Astra, под управлением женщины 1975 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со стоявшим на обочине Hyundai Solaris. В результате ДТП женщина, управлявшая Opel Astra, скончалась на месте, вторая пассажирка 2005 года рождения получила травмы средней степени тяжести, так же как и двое пассажиров Hyundai Solaris", - рассказал собеседник агентства.

Федеральную трассу "Кола" (Мурманское шоссе) открыли в 1986 году, она начинается в Санкт-Петербурге и проходит через Ленинградскую область, Петрозаводск (Карелия), Мурманск и заканчивается на границе с Королевством Норвегия в пункте пропуска "Борисоглебск". Ее общая протяженность составляет более 1,5 тыс. км.