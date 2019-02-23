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В Массачусетсе два человека погибли при крушении небольшого самолета

При падении самолет взорвался и загорелся

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Частный легкомоторный самолет разбился в субботу, рухнув на территории аэропорта Мэнсфилда (штат Массачусетс). Два человека погибли, сообщило управление полиции Массачусетса.

По его данным, крушение произошло около 12:36 по времени Восточного побережья США (20:36 мск). "Крушение самолета в аэропорту Мэнсфилда привело к гибели двух человек. Расследованием случившегося занимаются выделенные для этого полицейские", - уточнило управление на своей странице в Twitter.

При падении самолет взорвался и загорелся. Как информировало Федеральное авиационное управление США, речь идет о Cessna 172.

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