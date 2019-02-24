В Благовещенске полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудник полиции арестован в Благовещенске по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Об этом в воскресенье сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отделения по раскрытию мошенничества и иных квалифицированных хищений отдела уголовного розыска МО МВД России "Благовещенский", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). В отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, зная о ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло 23 января, сообщил владельцу и собственнику одного из них заведомо ложные сведения о возбуждении уголовного дела. За содействие в его прекращении полицейский просил передать ему автомобиль или 110 тыс. рублей.

"Вечером 22 февраля при передаче части денежных средств подозреваемый был задержан во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области", - отмечается в сообщении.

Как пояснили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, начальником УМВД назначена служебная проверка в отношении задержанного. По ее результатам будет решен вопрос об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей.