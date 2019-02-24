Экспедиция из Эстонии на мыс Челюскин утопила во льдах внедорожник

ТАСС, 24 февраля. Экспедиция из Эстонии на мыс Челюскин (Красноярский край), самую северную материковую точку Евразии, потеряла один внедорожник. Машина провалилась в трещину во льду, сообщил ТАСС участник экспедиции Александр Суул в воскресенье.

Экспедиция в составе семи человек на трех внедорожниках стартовала из Таллина 26 января 2019 года. Через Москву, Омск, Красноярск они доехали до Усть-Кута, после чего повернули на север. По зимникам в Якутии они добрались до Хатанги в Красноярском крае, а оттуда направились на мыс Челюскин.

"Мы шли по треку, который нам дали с бывшей [экспедиции]. Лед оказался плохой, машина попала в щель. Машину не удалось сохранить, но люди все целы, все в порядке", - сказал Суул.

ЧП случилось недалеко от конечной точки маршрута, в 26 км от метеостанции имени Федорова на мысе Челюскин. Машина ушла под лед меньше чем за 40 с. Люди успели выбраться, но их вещи остались в автомобиле.

На оставшихся двух машинах эстонцы добрались до метеостанции. За месяц пути они преодолели более 10 тыс. км.

По словам Суула, путешественники планируют возвращаться обратно на двух оставшихся машинах. Два члена экипажа утонувшего внедорожника, скорее всего, вылетят с мыса Челюскин на вертолете.