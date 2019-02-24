Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

УФА, 24 февраля. /ТАСС/. Три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме в населенном пункте Идельбаково Зианчуринского района. В ходе разбора места пожара обнаружены тела трех погибших: 34-летней женщины, ее полуторагодовалого сына, а также мужчины, личность которого устанавливается", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, с места пожара в Центральную районную больницу села Исянгулово госпитализирована 51-летняя женщина, двое детей погибшей хозяйки дома - 15-летняя дочь и 7-летний сын - смогли самостоятельно покинуть место пожара.

Как добавили в главке МЧС, сейчас пожар потушен. Причины происшествия установят сотрудники следственно-оперативной группы.