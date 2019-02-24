В Казани женщина с ребенком попали в больницу с отравлением угарным газом

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Женщина и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом в Казани, сообщили в воскресенье в главке МЧС по Татарстану.

"Поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек, в том числе одного ребенка, по адресу: город Казань, Советский район, улица Латышских Стрелков, дом 8А. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с диагнозами "отравление средней степени тяжести" мальчик 2007 года рождения доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу Казани, а женщина 1980 года рождения - в седьмую городскую клиническую больницу.