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В Казани женщина с ребенком попали в больницу с отравлением угарным газом

Специалисты устанавливают причину происшествия

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Женщина и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом в Казани, сообщили в воскресенье в главке МЧС по Татарстану.

"Поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек, в том числе одного ребенка, по адресу: город Казань, Советский район, улица Латышских Стрелков, дом 8А. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с диагнозами "отравление средней степени тяжести" мальчик 2007 года рождения доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу Казани, а женщина 1980 года рождения - в седьмую городскую клиническую больницу.

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