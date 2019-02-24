В Иркутске в ледовом городке произошел пожар

ИРКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Деревянные постройки горели в популярном среди жителей Иркутска ледовом городке "Хрустальная сказка". Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, деревянные постройки в городке загорелись в 17:43 (13:43 мск).

"Установлено, что пожар начался в помещении кафе, огонь очень быстро по горючим конструкциям распространился на деревянные постройки. В 18:07 (14:07 мск) пожар ликвидирован", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщили в мэрии города, в результате инцидента никто не пострадал, посетители ледового городка эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 150 кв. м, по предварительным данным, оно возникло из-за короткого замыкания.

По данным заместителя мэра Иркутска Владимира Преловского, в январе в ледовом городке прошла межведомственная проверка пожарной безопасности, в результате которой был выявлен ряд недостатков.