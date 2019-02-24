Неизвестный обстрелял полицейских в астраханском селе

АСТРАХАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области. Преступник был ликвидирован, однако один сотрудник полиции получил ранение. Об этом сообщил в воскресенье журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

По данным следствия, 24 февраля жители села Бахтемир сообщили в полицию, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. Прибывший на место наряд полиции обнаружил около остановки гражданина с предметом в руках, похожим на ружье. "В ходе переговоров о сдаче оружия неизвестный произвел несколько выстрелов в направлении полицейских, ответным огнем преступник был ликвидирован. В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Хегай.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления СК России по Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").