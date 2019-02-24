В Мурманской области закрыли дорогу к Териберке и Туманному из-за непогоды

ТАСС, 24 февраля. Движение на дороге из города Колы на Серебрянские ГЭС - единственном пути к поселку Туманный и селу Териберка на берегу Баренцева моря - закрыто в воскресенье из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте Мурманскавтодора.

"В связи с ухудшением погодных условий (резкое повышение температуры воздуха, ледяной дождь, сильная гололедица) с 14:00 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным учреждения, из-за гололеда также закрыт подъезд к пункту пропуска Салла на границе с Финляндией с нулевого по 165 км и к поселку Зареченск с нулевого по 44 км. Восстановление движения ожидается после улучшения погодных условий.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-25 февраля Кольский полуостров находится под влиянием активных циклонов в Баренцевом море, в результате чего в сторону области смещаются теплые атлантические воздушные массы. Синоптики предупредили, что по области ожидаются оттепель и осадки, преимущественно в виде мокрого снега.