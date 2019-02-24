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Журналистка проекта RT попала под автомобиль оппозиционных активистов в Венесуэле

Ведущий оператор Redfish в республике Николь Крамм сообщила, что она в порядке и намерена продолжить работать

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оператор проекта телеканала RT Redfish Николь Крамм получила травму во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии, когда на нее наехал автомобиль оппозиционных активистов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте телеканала.

"Журналистка проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм была ранена во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии. По ее словам, на нее наехал автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты", - говорится в сообщении.

Как отмечается в Twitter проекта, Крамм, которая является ведущим оператором Redfish в Венесуэле, сообщила, что она "в порядке" и "продолжит работать".

В субботу министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что по меньшей мере 285 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы. По данным главы внешнеполитического ведомства, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

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