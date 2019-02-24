Журналистка проекта RT попала под автомобиль оппозиционных активистов в Венесуэле

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оператор проекта телеканала RT Redfish Николь Крамм получила травму во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии, когда на нее наехал автомобиль оппозиционных активистов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте телеканала.

"Журналистка проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм была ранена во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии. По ее словам, на нее наехал автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты", - говорится в сообщении.

Как отмечается в Twitter проекта, Крамм, которая является ведущим оператором Redfish в Венесуэле, сообщила, что она "в порядке" и "продолжит работать".